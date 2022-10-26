В российских аэропортах продлили режим ограничения полетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах центральной и южной части России, сообщает пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Режим ограничений на полеты продлен до 3 ноября.

Под ограничения попали южные аэропорты Анапы, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, а также авиагавани Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Элисты.

Остальные аэропорты страны работают штатно, указали в Росавиации. Ведомство рекомендует авиакомпаниям организовать перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.