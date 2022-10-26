В Китае закрылся известный парк отдыха

Тематический парк отдыха Universal Beijing Resort в китайской столице временно прекратил работу в соответствии с правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на странице организации в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с необходимостью оказать содействие [властям] в борьбе с пандемией пекинский Universal Beijing Resort <...> сегодня временно прекращает работу", - уточняется в нем.

Как следует из заявления, закрывается как сам тематический парк, так и относящиеся к нему гостиницы. "Мы возобновим работу в ближайшее время в зависимости от факторов, которые на нее повлияют", - сказано в нем. Администрация комплекса также обещала вернуть входные билеты тем, кто уже заплатил за посещение Universal Beijing Resort, но по указанным причинами не сможет туда попасть.

Universal Beijing Resort открылся в Пекине в сентябре 2021 года. Он находится в юго-западном пригородном районе столицы Тунчжоу. На территории комплекса находится парк с аттракционами Universal Studios Beijing, посвященный таким фильмам, как "Кунг-фу панда" (Kung Fu Panda, 2008), "Водный мир" (Waterworld, 1995) и "Трансформеры" (Transformers, 2007). Также там расположена зона отдыха Universal CityWalk, где расположены 21 ресторан, семь тематических магазинов и кинотеатр.