ТикТокерам запретили посещать популярные достопримечательности

"No TikTok" - таблички с таким воззванием теперь во множестве можно встретить рядом с достопримечательностями Непала, в первую очередь - рядом с популярными храмами, местами буддийского паломничества, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Среди них ступа Боднатх в Катманду, место буддийского паломничества Лумбини, храм Рам Джанаки в Джанакпуре и храм Гадхимаи в Баре. "Наша задача - разогнать разрушительные "толпы селфи" и восстановить мир в священных местах", - поясняют создатели табличек.

Хотя один ролик в приложении может длиться всего 15 секунд, толпы блогеров, которые позируют и танцуют стали настоящим аудивизуальным "загрязнением" пространства. "Съемка роликов для TikTok с помощью громкой музыки создает неудобства для паломников со всего мира, которые приезжают на место рождения Гаутамы Будды", - прокомментировал Санурадж Шакья, представитель Фонда развития Лумбини, который управляет святынями в Лумбини. Именно поэтому они и запретили съемку в TikTok в священном саду и вокруг него, где расположены основные храмы".

При этом, как добавляют эксперты в местных СМИ, чаще всего иностранные туристы непричём. Толпы тик-токеров - в основном местная молодёжь. Популярность новой соцсети рискует привести к тому, что примеру культовых мест последуют и другие. Например, блогеров обвинили в пробках после того, как они стекались на одну из улиц Катманду, украшенную яркими зонтиками, предназначенными для привлечения туристов. Возмущены и местные фермеры, чьи поля расположены в красивых местах - блогеры, позируя, буквально уничтожают урожай, и население не знает, что делать с этим "бедствием".