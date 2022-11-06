На Майорке введут ограничения для прибывающих на остров круизных лайнеров

Власти Балеарских островов подтвердили, что с начала 2023 года на острове Майорка будут введены ограничения на количество круизных лайнеров, прибывающих в ее порты. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Круизные компании должны будут строго исполнять подписанное соглашение. Это означает, что не более трех кораблей могут единовременно находиться в течение одного дня в порту города Пальма", - заявила президент Ассоциации предпринимателей в области морского туризма Беатрис Орехудо.

Ради сохранения окружающей среды круизные лайнеры будут обязаны запрашивать у руководства Балеарских портов оборудование, которое позволяет лайнеру соединять коммуникации с землей во избежание выбросов отходов в море.

Майорка стала первым из популярных направлений в Испании, где решили ограничить доступ для круизных лайнеров в порты и ввести для них правила, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды.