Китай смягчил правила въезда для иностранцев
Правительство Китая смягчило правила въезда для иностранцев с 11 ноября. Об этом говорится в опубликованном сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно обновленным протоколам, срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну путешественников сокращен с десяти до восьми дней. Кроме того, приезжающим из-за границы пассажирам за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на нуклеиновые кислоты COVID-19.
"Для въезжающих из-за рубежа лиц формула "семь дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому" будет скорректирована до "пяти дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому"", - говорится в сообщении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре