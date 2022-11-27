В Египте раскопали новую достопримечательность для туристов

Очередные достопримечательности Древнего Египта скоро станут новой точкой для притяжения туристов. Египетская археологическая миссия, работавшая в храме в дельте Нила в провинции Менуфия, обнаружила несколько мумий с золотыми языками. Насколько можно судить, это что-то новое для Египта. Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru об этом сообщили в министерстве туризма и древностей Египта.

Как заявили учёные, мумии найдены в гробницах, относящихся к разным эпохам, в том числе к позднему периоду Древнего Египта и греко-римской цивилизации. На данный момент находки будут подвергаться реставрации, так как мумии находились в плохом состоянии сохранности, потому что когда-то гробницы подвергались разграблению. Однако в скором времени находки будут представлены для туристов.

Напомним, что недавно Египет и Национальный музей египетской цивилизации (NMEC) в Фустате организовали празднование 100-летия открытия едва ли не самой громкой египетской достопримечательности - гробницы фараона Тутанхамона. Грандиозному открытию исполнилось ровно сто лет, праздник собрал как исследователей, так и туристов.

Также на празднике анонсировали "большой сюрприз для мировой публики" - оперу "Тутанхамон". Грандиозное событие пройдёт 3 и 4 марта прямо под открытым небом перед храмом царицы Хатшепсут (в другом произношении - Хатчепсут) в Луксоре на западном берегу Нила, считающимся стороной мёртвых.