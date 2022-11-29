Шанхайский "Диснейленд" закрыт третий раз в этом году
Шанхайский "Диснейленд" был вновь закрыт во вторник из-за очередного скачка заболеваемости COVID-19 в городе.
Парк развлечений закрывается уже третий раз в этом году, причем предыдущий карантин был снят всего несколько дней назад, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.
В прошлый раз, в конце октября, посетители "Диснейленда" оказались заблокироваными в парке и смогли покинуть его только после сдачи тестов на коронавирус.
Шанхайский парк развлечений был закрыт и во время жесткого локдауна в городе весной этого года. Тогда он не работал 101 день и открылся лишь в июне, сообщает "Интерфакс".
Во вторник в Шанхае было зарегистрировано 178 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 144 случаями в понедельник.
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