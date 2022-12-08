В Новой Зеландии предложили пожить в доме хоббитов из «Властелина колец»

В Новой Зеландии у всех желающих появилась возможность пожить в деревне Хоббитон в доме хоббитов, где снимали сцены из фильма "Властелин колец". Соответствующее объявление опубликовали на сайте сервиса бронирования жилья Airbnb, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Владельцы объекта впервые предложили поклонникам знаменитой серии книг и фильмов на пару дней остановиться в локации, где проходили съемки. При этом стоимость проживания за ночь составит лишь шесть долларов - около 377 рублей.

Хоббитон расположен в регионе Уаикато. В необычном доме есть две спальни, ванная комната, кухня, гостиная с камином, а также небольшая крытая веранда.

Бронирование будет доступно с 13 декабря, при этом остановиться в необычном месте можно будет только на две ночи в марте 2023 года. Такой шанс выпадет троим людям, которые успеют забронировать дом хоббитов, рассчитанный на четырех гостей. В стоимость проживания будет входить праздничный ужин в гостинице "Зеленый дракон", а также экскурсия по местам съемок фильмов. "Мы приглашаем вас прийти и присоединиться к волшебству, чтобы получить такую возможность, которая выпадает раз в жизни", - заявил владелец знаменитого поместья.