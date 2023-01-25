Берлинский аэропорт отменил все рейсы

Аэропорт Берлина отменил все назначенные на 25 января рейсы из-за забастовки германского профсоюза Verdi. Соответствующее заявление опубликовано в среду на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Bloomberg, отменены около 300 рейсов, подобное решение затронет более 35 тыс. пассажиров.

Профсоюз призвал присоединиться к стачке сотрудников наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полетов. "Пассажирам следует настраиваться на задержки и отмены рейсов", - говорится в его заявлении.

Verdi требует повышения заработной платы на €500 для сотрудников, чьи контракты заключены на один год. Работодатель со своей стороны готов предложить более долгосрочные контакты, но при сохранении нынешней зарплаты.