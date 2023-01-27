Дубай вновь назван лучшим туристическим направлением по версии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2023

Дубай второй год подряд занимает первое место в рейтинге самых востребованных туристических направлений TripadvisorⓇ Travellers' Choice Awards. Это признание отвечает цели недавно обнародованной экономической программы "D33" по укреплению статуса Дубая как одного из трех лучших направлений в мире для туризма и бизнеса.



Победителей рейтинга выбирают миллионы путешественников со всего мира, которые в течение года оставляют свои отзывы о посещённых туристических направлениях, достопримечательностях и мероприятиях. На сей раз учитывались независимые отзывы, опубликованные в период с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.

Его Высочество шейх Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая и председатель Исполнительного совета Дубая, прокомментировал: "Первое место в рейтинге, составленном путешественниками, отражает видение руководства по превращению Дубая в ведущее в мире направление для туризма и бизнеса, сформулированное в плане "D33". Наша глобальная цель - закрепить статус Дубая как одного из трех крупнейших городов мира для туризма и бизнеса - означает решимость сделать наш город лидером в сфере отдыха и развлечений, а также центром взаимодействия, торговли и инвестиций. Разнообразные туристические достопримечательности, гостиничные предложения, трансформация города в ведущее место проведения мероприятий и привлечения талантов и предпринимателей будут продолжать укреплять статус Дубая как фаворита среди путешественников по всему миру в течение следующего десятилетия".

Его Превосходительство Иссам Казим, генеральный директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (DCTCM), добавил: "Благодаря дальновидному руководству, Дубай продолжает предпринимать значительные шаги, чтобы оставаться в первых рядах мирового туризма, а эта награда мотивирует и побуждает нас работать ещё усерднее, чтобы город стал лидером в ближайшие годы.

Очарование Дубая как города, который всегда находится в движении, заключается в его уникальной способности удивлять и восхищать как новых, так и постоянных туристов своим разнообразием предложений, сохраняя при этом свою аутентичность и традиции. В 2023 году и в последующий период мы сосредоточимся на стимулировании и поддержке роста с помощью дальнейшего развития сферы развлечений, шоппинга, культуры и гастрономии".

Дубай постоянно внедряет законодательные, инфраструктурные и туристические инициативы, чтобы привлечь еще больше гостей со всего мира. Согласно последним данным, опубликованным Департаментом экономики и туризма Дубая, в период с января по ноябрь 2022 года город принял 12,82 миллиона международных туристов, что значительно превышает 6,02 миллиона гостей за соответствующий отрезок времени в 2021 году. Также за этот 11-месячный период открылись 794 гостиничных заведения с более чем 145 098 номерами, обеспечив уровень заполняемости 73%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

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О Департаменте экономики и туризма Дубая (DET)

Департамент экономики и туризма Дубая (DET) ставит своей целью оказание поддержки правительству в повышении конкурентоспособности эмирата в сферах мировой экономики и туризма, чтобы поддержать позиционирование Дубая, как ведущего мирового коммерческого центра, инвестиционного хаба и туристического направления. В рамках этой задачи DET направляет усилия на дальнейшее развитие диверсифицированной, инновационной и основанной на услугах экономике Дубая, для привлечения лучших мировых специалистов и ускорения роста производительности. Кроме того, DET поддерживает видение Дубая как лучшего в мире города для жизни и работы, продвигая его и превосходное качество жизни.



DET является ответственным ведомством за планирование, контроль, развитие и маркетинг делового и туристического секторов Дубая. Он также отвечает за лицензирование и классификацию всех видов бизнеса, включая гостиницы, туроператоров и турагентов. В портфель DET входят: Дубайская корпорация туризма и коммерческого маркетинга, Дубайские фестивали и розничная торговля, Дубайская промышленность и экспорт, Дубайское агентство инвестиционного развития (Dubai FDI) и Дубайское МСП, а также Дубайский колледж туризма, Дубайский календарь и Дубайские деловые мероприятия.



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