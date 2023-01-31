Туристам сообщили, почему в сейф номера отеля желательно класть ботинок

Странный совет оставлять обувь в сейфе гостиничного номера и еще несколькими рекомендациями, облегчающими жизнь туристам, поделилась стюардесса на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Стюардесса Эстер, которая в настоящее время работает в голландской авиакомпании KLM и останавливалась в сотнях отелей по всему миру, поделилась своим советом, как не забыть свои ценные вещи в сейфе при выезде из отеля.

"Беспокоишься, что забудешь что-то из своего сейфа? Засунь туда туфлю на высоком каблуке или ботинок, и ты ничего не забудешь!" - сообщила она.

Специалист рассказала, что всегда кладет туфлю на каблуке в сейф, потому что она никогда не выходит из номера без них, так как они нужны ей для работы. Однако туристам, которые берут с собой в поездку более одной пары обуви, можно положить в сейф любую вещь, без которой, по их мнению, они не ушли бы на улицу. Например, куртку или пальто.

Пользователи портала высоко оценили находчивость сотрудницы авиакомпании и отметили, что обязательно попробуют совет в деле, когда остановятся в отеле.

Вторым советом стюардессы связан с гостиничными шторами. В номерах отеля обычно висят плотные шторы, но в некоторых номерах они не закрываются должным образом, и самым ранним утром гостей будет "ненавистный яркий свет", проникающий сквозь щель между ними.

Простой способ исправить это - использовать вешалку для одежды с зажимами, чтобы скрепить шторы ночью. По словам путешественников, это был "действительно крутой" и "умный" лайфхак, т.к. это одна из самых неприятных деталей во время пребывания в отеле.

Следующая отельная рекомендация - использовать шапочку для душа вместо бахил. "Это уместный способ защитить одежду от грязной обуви во время упаковки вещей в чемодан, особенно если с собой нет пакетов. В качестве альтернативы, шапочку для душа можно также использовать в качестве чехла для пульта дистанционного управления. Это "очень удобно", так как "эти штуки грязные!" - уточнила член экипажа.

Также эксперт предложила использовать "свой USB-кабель и заряжать свои устройства от телевизора", если с собой нет штепсельной вилки, распространенной в Европе. Наконец, нет необходимости использовать ключ от номера для подачи электричества, вместо этого гости "могут также использовать любую другую карту".

Ее коллега, стюард британской авиакомпании Мигель Муньос ранее поделился с Express.co.uk некоторыми из своих любимых гостиничных лайфхаков. Так, он рассказал, что никогда не ходит в отель без своей "кружки, соли и перца, собственного набора бамбуковых столовых приборов и кофейных пакетиков", поскольку "в некоторых отелях их не дают". "Ты же не хочешь проснуться утром, осознать, что пропустил завтрак, и не выпить кофе в номере!" - отметил он.

Что касается упаковки чемодана, то он объяснил, что никогда "не путешествует без "упаковочных мешков, которые для него необходимы. Мужчина упаковывает всю свою одежду в маленькие пакеты, которые когда-то купил в интернете. По его словам, каждый пакет предназначен для одного дня - это удобно и не надо постоянно думать, что надеть. "Это особенно удобно, если вы собираетесь переезжать или менять отели. Вам не нужно устраивать беспорядок, каждый раз распаковывать и упаковывать весь свой чемодан целиком. Кроме того, в ваш чемодан поместится больше одежды, поскольку он будет набит плотнее, - добавил он и сообщил, что объемные вещи, например, куртку или джемпер он всегда надевает на себя во время перелетов, чтобы они не занимали места в чемодане.

"Я складываю футболки в квадраты, а брюки закатываю. Если вы упаковываете кроссовки или обувь, положите внутрь все свои носки или нижнее белье. Кроме того, внутри обуви можно перевести хрупкие вещи", - порекомендовал он.