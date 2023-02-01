Названы самые воруемые пассажирами вещи из самолетов

Самым популярным и в то же время странным предметом, который туристы массово крадут из самолетов в качестве сувенира, назван спасательный жилет, лежащий под каждым креслом. Об этом в беседе с Express.co.uk рассказала бывшая стюардесса Ryanair - крупнейшего лоукостера Европы, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По ее словам, она никогда не забудет свои рейсы по маршруту Лондон - Ибица, после которых из-под сидений коммерческого рейса разом пропадало большинство спасательных жилетов. Как выяснилось позднее, несколько лет назад на тусовочном испанском острове зародилась модная тенденция надевать спасательный жилет во время полета и заодно забирать его с собой на отдых. Жилет был своеобразным билетом в некоторые дорогие клубы Ибицы. Руководство клубов престижных клубов ранее поставило условие: не платить за вход могут только те, кто пришел в спасательном жилете. Однако никто из администрации не мог подумать, что их предложение может повлиять на авиабезопасность.

"Однажды мы приземлились на Ибице, и нам сказали проверить спасательные жилеты под сиденьями из-за этой новой тенденции. Вскоре мы поняли, что из самолета пропала половина спасательных жилетов! Капитан, который был у нас в тот день, а он был немного с характером, впал в ярость и заставил всех пассажиров сидеть и ждать в автобусе, пока мы обыскивали самолет, хотя должен был немедленно отправиться, чтобы развести их по отелям", - рассказала девушка. Когда обнаружилась пропажа, он подошел к автобусу с туристами-тусовщиками, начал кричать и отчитывать их.

"К счастью, мы получили все наши спассредства обратно, и для нас стало обычной процедурой проверять спасательные жилеты под сиденьями каждый раз, когда мы приземлялись на Ибице и перед вылетом обратно в Великобританию", - добавила она.

Вряд ли кто-то из них задумывался в тот момент, что кража спасательного жилета из лайнера может быть очень опасной и о том, что обычно на рейсах малой дальности самолеты перевозят в среднем только 20 дополнительных спасательных жилетов, не считая собственного плавоборудования экипажа.

Другая стюардесса, которая годами работала "на одного из крупнейших лоукостеров Европы", прокомментировала тесу с жилетами так: "Иногда у нас был 25-минутный перерыв, чтобы подготовить весь самолет к следующему рейсу. Это включало проверку того, не было ли оставлено никаких вещей, а также уборку и дезинфекцию салона. Затем мы не только должны были убедиться, что все инструкции по безопасности находятся в карманах за каждым сиденьем, мы также должны были проверить, что никто не достал спасательные жилеты из-под сидений. Вы удивитесь, сколько людей крадут спасательные жилеты из самолетов в качестве сувениров! Вы можете себе представить, насколько это было бы серьезно, если бы у кого-то не было спасательного жилета, когда он был бы нужен".

Как отметила еще одна бортпроводница американской авиакомпании на портале Quora, многие пассажиры "перед выходом из самолета хватают устройства аварийной остановки под сиденьями". "Нам приходилось проверять каждое место после каждого полета, чтобы убедиться, что на каждом был жилет", - рассказала она.

В то время как на дальнемагистральных рейсах перевозят целые спасательные плоты, на ближнемагистральных перелетах предусмотрен только один спасательный жилет на человека и около 20 дополнительных, поэтому кража всего одного такого предмета лишит шанса туриста выжить во время приземления на воду. Кроме того, недостача жилетов может привести к задержке и даже отмене рейса, поскольку согласно действующим правилам, самолет не может вылететь без минимального количества аварийного снаряжения, включая спасательный жилет для каждого пассажира.

Впрочем, есть и другие предметы, которые нравятся пассажирам в качестве бонуса и сувенира из авиапутешествия. Это кофейные кружки, подушки и одеяла. У воришек особенно востребованы эти вещи из первого класса. Также невероятно популярны металлические столовые приборы из первого класса обслуживания и по каким-то причинам бесплатные пластиковые ножи и вилки из эконома. Еще воруют красивые солонки и перечницы - их чаще всего не досчитываются на рейсах британского перевозчика Virgin Atlantic.