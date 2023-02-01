Назван самый загруженный в Европе аэропорт

Аэропорт "Стамбул" вновь признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В январе текущего года из крупнейшей воздушной гавани Турции выполнено в среднем 1229 рейсов в сутки, говорится в отчете Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol.

Вторым по загруженности аэропортом в Европе в рассматриваемый период стал британский Хитроу, где в среднем осуществлялось 1104 рейсов в сутки.