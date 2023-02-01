https://news.day.az/tourism/1533640.html Назван самый загруженный в Европе аэропорт
Назван самый загруженный в Европе аэропорт
Аэропорт "Стамбул" вновь признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В январе текущего года из крупнейшей воздушной гавани Турции выполнено в среднем 1229 рейсов в сутки, говорится в отчете Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol.
Вторым по загруженности аэропортом в Европе в рассматриваемый период стал британский Хитроу, где в среднем осуществлялось 1104 рейсов в сутки.
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