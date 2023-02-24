https://news.day.az/tourism/1540995.html В Монголии выросло число посетителей потухшего вулкана
В Монголии выросло число посетителей потухшего вулкана
В новогодние праздники и выходные дни в Монголии увеличивается количество людей, выезжающих на гору-вулкан Шилин Богд, сообщает информационный портал ikon.mn, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.
В сообщении отмечается, что гора находится в районе Дарганга Сум провинции Сухэ-Батор.
Указывается, что в новогодние праздники потухший вулкан в Монголии высотой 1778 метров над уровнем моря, посещают в среднем более 20 тысяч горожан.
Подчеркивается, что в эти дни полиция работает над обеспечением безопасности водителей и пассажиров, прибывающих на гору.
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