Секрет лучшего самочувствия после долгих перелетов

Бортпроводник британских авиалиний с 24-летним стажем дал несколько советов, помогающих избежать стресса и сохранить хорошее самочувствие после долгих перелетов. Своими секретами он поделился с CNN, передает Day.Az.

В первую очередь член экипажа Крис Мейджер (Kris Major) посоветовал тем, кто летит ночным рейсом, поесть перед посадкой в самолет - в таком случае пассажирам не придется тратить время на еду в полете и можно будет дольше отдохнуть. Он отметил, что раздача напитков и питания на борту занимает в среднем около двух часов, что "крадет драгоценное время для отдыха".

Стюард также посоветовал взять на борт собственную маску для сна, дорожную подушку и плед, поскольку у авиакомпании может не хватить этих атрибутов на всех пассажиров. Чтобы взбодриться после перелета, Мэйджер рекомендует почистить зубы или умыться, также прямо в кресле можно размять затекшие мышцы - бортпроводник призвал не отстегивать ремень безопасности, а просто пошевелить пальцами, покачаться и подвигаться на своем месте.

Кроме того, по мнению Мэйджер, если у пассажира многочасовая пересадка между рейсами, то разумнее всего забронировать номер в отеле, чтобы выспаться перед следующим рейсом.