Лоукостер из Саудовской Аравии возобновляет рейсы в Баку

Низкобюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas возобновляет сезонные авиарейсы в Баку.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, Flynas планирует в летний сезон начать полеты по 10 новым направлениям.

"Из столицы Эр-Рияда на Мальдивы, Анталью (Турция), Тиват (Черногория), из Даммама в Салалу (Оман), Стамбул, Трабзон и Тиват (Черногория), а из Джидды в Салалу и Бодрум.

Отметим, что ранее Flynas помимо Азербайджана выполняла сезонные рейсы в Прагу, Вену, Зальцбург, Тбилиси, Батуми, Сараево, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Трабзон, Бодрум.

Напомним, что в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2022 году регулярные рейсы совершали 36 иностранных авиаперевозчиков, которые перевезли рекордные 2,2 миллиона пассажиров.