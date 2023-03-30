В Египте пирамиду Хеопса закроют для посещений

Пирамиду Хеопса в Гизе с июня закроют для посещений из-за реставрационных работ, 29 марта сообщила пресс-служба министерства туризма и древностей Египта, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

В сообщении сказано: "Цель - приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы. Пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса".

Отметим, что в археологический комплекс пирамид Гизы входят три пирамиды фараонов IV династии (правили ок. 2639-2506 годов до н. э.): Хеопса, Хефрена и Микерина. Возраст пирамид превышает 4,5 тысячи лет.

Сам комплекс расположен на плато Гизы на западном берегу реки Нил, недалеко от Каира.

Пирамида Хеопса является самой большой и древней из этих трех Великих пирамид. Ее изначальная высота составляла 147 метров, она сложена из 2,3 миллиона известняковых блоков, средний вес каждого из которых 2,5 тонны. Мумия самого фараона пока не найдена.