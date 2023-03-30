В Техасе откроют первый в мире отель, напечатанный на 3D-принтере, пишет Daily Mail. Дизайнеры объекта вдохновлялись пейзажем пустыни и космоса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в отеле, состоящем из нескольких корпусов, будут бассейн, спа-центр и художественная студия. Архитекторы уверяют, что с цветовой палитрой, вдохновленной пустынной местностью, гостиница будет казаться "рожденной местом, на котором она стоит".

Проект, возглавляемый владелицей отеля Лиз Ламберт, представляет собой результат сотрудничества между студией Icon и всемирно известной архитектурной фирмой BIG (Bjarke Ingels Group). В здании будут представлены органические изгибы, купола, арки и своды, полученные с помощью робототехники, 3D-печати и специального программного обеспечения.

"Будет несколько пространств, которые произведут впечатление как на гостей, так и на местных жителей", - уверена женщина.