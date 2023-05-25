Пляжи этой страны признаны самыми красивыми в мире

Пляжи Австралии признали самыми красивыми в мире, по версии сайта The World's 50 Best Beach.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в тройку лидеров также вошли побережья Сейшел и Филиппин. В десятке лучших находятся два австралийских пляжа. Лидер рейтинга, пляж Lucky Bay, расположен в Национальном парке Кейп-Ле-Гранд на южном побережье Западной Австралии. Место привлекает туристов своими ярко-белыми песками и дикими кенгуру, которые прыгают вдоль линии прибоя. Рейтинг основан на мнении более 750 тревел-журналистов, блогеров и туристических агентств.