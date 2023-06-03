Аэропорт "Стамбул" сохраняет лидерство по количеству рейсов

С 29 октября 2018 года из аэропорта "Стамбул" было выполнено 1 млн 417 тыс. рейсов, а количество пассажиров, воспользовавшихся воздушной гаванью, возросло до 205 млн 365 тыс. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, аэропорт "Стамбул" продолжает сохранять лидерство по числу выполненных рейcов и пассажиропотоку.

Благодаря вложенным инвестициям в авиационный сектор Турция стала ведущим глобальным хабом в Европе в области авиации, подчеркнул министр.

Благодаря усилиям турецких властей число воздушных гаваней в Турции возросло с 26 до 57.

При этом аэропорт "Стамбул", открытие которого состоялось с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана 29 октября 2018 года, вписал свое имя золотыми буквами в историю авиации Турции, отметил Караисмаилоглу.

Министр сообщил, что в январе было выполнено 38 888 рейсов, в феврале - 35 561, в марте - 39 396, в апреле - 40 734 рейсов и в мае - 44 031.

"В январе -мае из аэропорта "Стамбул" в целом было выполнено 198 610 рейсов, из них 147 502 на международных линиях и 51 108 - на внутренних линиях. За тот же период было обслужено в общей сложности 28 млн 893 тыс. пассажиров, из них 22 млн 205 тыс. - на международных рейсах и 6 млн 688 тыс. - на внутренних рейсах", - добавил министр.