Китай и Иран открывают групповой безвиз для туристов

Безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном стартует уже в августе. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"С 1 августа у нас заработают электронные визы, и к этой же дате мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки с Ираном и Китаем", - заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Все нужные процедуры завершены, и первые группы туристов прибудут в Россию со дня на день, подчеркнул министр. По его мнению, соглашения о безвизовых групповых поездках будет значительно способствовать росту въездного турпотока. Уже в 2023 году количество иностранцев, посещающих Россию, может вырасти до 10 миллионов человек.

Чтобы увеличить количество туристов, Минэкономразвития совместно с Минтрансом и Росавиацией ведут работы по расширению авиасообщения. Сейчас прямым рейсом в Россию можно прилететь более чем из 30 стран, но в будущем их станет больше.