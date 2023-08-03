Со вторника, 1 августа, Россия и Иран официально ввели безвизовый туристический обмен для групп от 5 до 50 путешественников. В итоге Тегеран и Москва вводят взаимный безвизовый режим для туристов. С этой же даты возвращена и безвизовая программа с Китаем, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Согласно данным в иранской прессе, режим соглашения прежний - туристы из России могут въезжать в обе страны организованными группами до 15 дней. Иранские и китайские туристы - аналогично.

"В случае с Ираном Россия официально завершила безвизовую программу с этой страной в июле, когда две страны обменялись списками аккредитованных туристических агентств. В конце июня посол Тегерана в Москве Казем Джалали объявил, что Иран готов отказаться от визового режима на взаимной основе с Россией на основании соглашения, которое две страны ранее заключили для определенных туристических групп", - сообщает иранская пресса. В ней также добавили, что первоначально соглашение было подписано бывшим президентом Ирана Хасаном Роухани и его российским коллегой Владимиром Путиным в 2017 году.

Отметили в Иране и данные Российского союза туриндустрии, согласно которым ожидается рост спроса на туры в Иран по мере приближения высокого осеннего сезона. При этом групповые поездки в Иран готовы организовывать минимум 260 туроператоров.