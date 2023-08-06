История, достойная фильма ужасов, на тайском курортном острове

Историю, достойную фильма ужасов, расследует полиция на тайском курортном острове Пха Нган в южной провинции Сурат Тани. По предположениям стражей порядка один из туристов зверски убил другого, после чего расчленил труп и выбросил его на свалку, где останки и были обнаружены, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщает тайская пресса, история начала разворачиваться, когда водитель мусоровоза наткнулся на части человеческого тела в мешке для мусора на свалке. В ужасе от страшной находки он немедленно вызвал полицию. Сотрудники полицейского участка Ко Пханган немедленно прибыли на свалку и установили, что части человеческого тела были спрятаны в четыре слоя пластиковых пакетов для мусора и один мешок. В том числе в "расчленёнке" было найдено "бедро мужчины вместе с его кишечником". "Бедро было около 50 сантиметров в ширину и весило около 5 килограммов", - уточняет издание. Судя по другим частям тела полиция установила, что скорее всего они принадлежат иностранцу. Дальнейшее исследование показало, что жертва была жестоко убита как минимум за 48 часов до обнаружения.

Полиция допросила водителя мусоровоза, где он взял мешок с мусором. Также были просмотрены камеры видеонаблюдения на острове, особенно в отелях и жилых помещениях, арендованных иностранцами, чтобы отследить, откуда был выброшен страшный мусор. Так как полиция предположила, что убийца - также иностранец и вообще в целях не допустить бегства с острова потенциальных подозреваемых, пункты въезда и выезда на остров временно закрыты.

В итоге полицейские заподозрили испанца по имени Даниэль. Внимание полиции он обратил на себя в первую очередь тем, что подал жалобу в полицию, сообщив, что его колумбийский друг пропал без вести вскоре после прибытия на Ко Пханган. Также турист был обнаружен на видеозаписи из одного торгового центра - где он покупал нож и мешки для мусора. Кроме того, оказалось, что испанец работает шеф-поваром в ресторане в Испании, и в своих соцсетях не раз демонстрировал свой опыт в разделке мяса.

Личность погибшего туриста пока не подтверждена. Но пока считается, что он и есть пропавший гражданин Колумбии, въехавшим на остров 2 августа.