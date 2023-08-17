Турист выпил алкоголь на Бали и оказался в коме

Австралийский турист выпил алкоголь во время двухнедельного отдыха на Бали и оказался в коме. Об этом сообщает PerthNow, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 26-летний Артемий Стаханов (Artemiy Stakhanov) из Перта потерял сознание возле своего отеля в курортной зоне Кута. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у больного респираторный дистресс, низкий уровень глюкозы и высокий уровень калия в крови. Путешественник был введен в искусственную в кому и переведен в отделение интенсивной терапии.

Родные Стаханова, в том числе мать, приехали на индонезийский остров, чтобы поддержать его. Врачи заподозрили, что турист отравился алкоголем. В настоящее время проходит сбор средств на лечение австралийца.