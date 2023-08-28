Названы победители World Travel Awards 2023

Самые важные награды на церемонии вручения наград World Travel Awards 2023 для Южной Америки и Карибского бассейна получили Перу и Мачу-Пикчу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета La República.

Церемония World Travel Awards 2023 состоялась 26 августа и определила своих победителей для Южной Америки, где Перу было отмечена наградами в самых важных категориях.

"Это не только ведущее направление в регионе, но и лучшее кулинарное и культурное направление", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году Перу одержала победу над Аргентиной, а в 2022 году - Чили. В 2023 году Перу получила несколько самых высоких наград World Travel Awards.

Перу наградили за ведущие кулинарные и культурные направления. Еще две награды касались истории страны. Кроме того, древняя крепость инков Мачу-Пикчу был признан лучшей достопримечательностью Южной Америки 2023 года, что подтверждает награду, которую этому направлению присудили в прошлом году на предыдущем конкурсе "Оскар туризма".