https://news.day.az/tourism/1592840.html Более 25 туристов попали в ДТП в Турции
Более 25 туристов попали в ДТП в Турции
Туристический автобус опрокинулся на бок в районе Эрменек турецкой провинции Караман.
Как передает Day.Az, в результате ДТП пострадали 26 человек, включая водителя автобуса.
Пострадавшие были доставлены государственную больницу Эрменек.
Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.
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