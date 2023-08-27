Более 25 туристов попали в ДТП в Турции

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах «День города Лачин» на Живописной террасе и перед площадью Флага в городе Лачин - ФОТО - ВИДЕО

26 августа 11:42 (UTC+04), Официальная хроника 16 153