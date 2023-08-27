Более 25 туристов попали в ДТП в Турции
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Туристический автобус опрокинулся на бок в районе Эрменек турецкой провинции Караман.

Как передает Day.Az, в результате ДТП пострадали 26 человек, включая водителя автобуса.

Пострадавшие были доставлены государственную больницу Эрменек.

Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.