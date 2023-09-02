Рейс AZAL по маршруту Стамбул-Баку отложен

Рейс авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" по маршруту J2-078 Стамбул-Баку, запланированный на 1 сентября, был отложен по техническим причинам, вызванным неисправностью компьютерной системы на борту самолета, передает в субботу Day.Az со ссылкой на AZAL.

Сотрудники техподдержки приложили максимум усилий для оперативного устранения этой проблемы, однако процесс занял дополнительное время.

Выполнение данного рейса назначено на сегодня, в полдень.

Пассажиры этого рейса были размещены в отеле и обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание, согласно правилам авиакомпании.

Приносим свои извинения за возникшие неудобства и принимаем меры для минимизации задержки.