В Афганистане организовали туры под конвоем вооруженных талибов

Гид из Великобританию организовал туры для желающих посетить Афганистан, туристов возят по стране в сопровождении вооруженного конвоя талибов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bild.

Путешественникам, желающим посмотреть закрытый для многих Афганистан, туры в сопровождение талибов предлагает фирма с официальной лицензией.

"Ситуация с безопасностью в Афганистане значительно улучшилась с тех пор, как "Талибан" пришел к власти. Страна и ее жители очень гостеприимны", - рассказал автор экскурсий.

Туристы исследуют места экскурсий под вооруженным контролем боевиков, путешественникам также может выпасть возможность посидеть с талибами у костра ночью, отмечает представитель туроператора.

Только за 2022 год Афганистан таким образом посетили более двух тысяч туристов.