Авиакомпании начали раздумывать о менее комфортных местах для пассажиров

Изобретательской мысли авиакомпаний нет предела. Согласно новому замыслу некоторых перевозчиков, кресла в экономклассе станут более неудобными и более дорогими. Похоже, что путешественники будут отправляться к месту своего назначения как сельди в бочке, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.

Спрос на увеличение количества мест в салоне экономкласса таков, что Airbus, согласно официальному сообщению, в прошлом году "внедрил новый производственный стандарт для самолётов A350", отметил британский портал The Sun. Они по-другому обработали боковины самолёта, чтобы освободить дополнительных 10 см пространства, что позволит "комфортно" разместиться десяти пассажирам в ряд. "Со всеми изменениями авиакомпании могут добавить еще 30 мест на A350-1000", - говорилось в заявлении. Параллельно с этими изменениями увеличивается количество опций "премиум эконом", доступных в разных авиакомпаниях. Однако, чтобы заставить туристов доплачивать за более комфортные места, перевозчики делают режим экономкласса менее приятным.

Эксперты объяснили, что люди просто вынуждены доплачивать за то, на что они привыкли рассчитывать в обычных креслах экономкласса, а авиаперевозчики намеренно делают экономический класс менее привлекательным, чтобы побудить пассажиров выбирать варианты перелёта дороже.

"Авиакомпании вкладывают деньги в маркетинг премиальных кресел экономкласса как нового роскошного варианта, но всё ещё доступного варианта повышения класса обслуживания для путешественников также с низким и средним уровнем дохода, - объяснил действия перевозчиков один из специалистов. - За счёт увеличения количества мест при том же объёме салона - уплотнения - летит большее число туристов".

Специалисты посоветовали парам в новых условиях выбирать в экономклассе места у окна и у прохода, оставляя среднее место свободным. Это увеличивает вероятность того, что никто не сядет втиснется между ними и останется дополнительное пространство для комфортного путешествия. Похоже, теперь туристы будут бороться за лучшие места в салоне ещё с большим усердием.