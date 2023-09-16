С популярного курорта туристы начали привозить высокоинфекционную болезнь

Иностранный путешественник отдохнул на индонезийском острове Бали и заразился корью. Высокоинфекционную болезнь он привёз к себе на родину - в Австралию. Другими словами, австралийским властям известно как минимум об одном завозном случае, но могут быть и другие, т.к. инфекция имеет продолжительный инкубационный период, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В тоже время российским туристам тоже стоит принять меры по защите от этой болезни, поскольку индонезийский остров - популярное направление и среди отечественных путешественников. По данным врачей, восприимчивость к кори очень высокая. При контакте с больным корью заболевают практически все, не болевшие ею и не привитые против кори.

Но вернёмся к инциденту. Подробности, предоставленные газетой Express Health Caremgmt, следующие: в Западной Австралии зарегистрирован случай кори у туриста, вернувшегося из Бали. Этот инцидент вызывает обеспокоенность среди медиков из-за высокой заразности болезни. Напомним, корь - это вирусная инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путем и может вызвать разнообразные симптомы, включая лихорадку, кашель и сыпь, а также серьёзные осложнения в виде пневмонии, энцефалита, в отдельных случаях приводит к смерти.

Австралийские доктора опасаются, что заражённый, вернувшийся с райского острова мог потенциально передать вирус другим людям. В связи с этим органы здравоохранения призвали всех, кто мог контактировать с инфицированным туристом, быть внимательными к симптомам и обращаться за медицинской помощью при необходимости.

Вспышки кори представляют угрозу не сами по себе, а из-за лёгкости передачи вируса. Важно подчеркнуть, что даже один случай заражения может привести к масштабной вспышке, если не будут приняты необходимые меры предосторожности. Считается, что самый эффективный способ борьбы с этой болезнью - это массовая вакцинация и бдительность в отношении симптомов у лиц, возможно, подвергшихся риску заражения.