Экс-агент ЦРУ и ФБР рассказала об элементарных правилах безопасности во время путешествий

Несколько хитрых приёмов как обезопасить себя от встречи со злоумышленниками во время турпоездки назвала бывшая агент ЦРУ и ФБР. Она дала советы туристам, как реально обеспечить безопасность путешествий. Среди них - где следует бронировать номера, как обезопасить себя от незваных гостей в номере, а багаж и другие ценные вещи от потери, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

"44-летняя Трейси Уолдер работала офицером ЦРУ и специальным агентом ФБР в период с 2000 по 2005 год, поэтому она кое-что знает о принятии дополнительных мер предосторожности за границей", - так издание Daily Star представила своего эксперта. Бывший агент дала свои советы по безопасности, которые она использовала профессионально и продолжает использовать на отдыхе.

Во-первых, все начинается до поездки. "Прежде чем даже ступить в чужую страну, Трейси исследует местность на предмет любых угроз и устанавливает приложение, которое оповещает контакты о ее местонахождении в случае чрезвычайной ситуации", - пишет издание. Она добавляет, что даже этот совет соблюдается не всеми. "Я удивлена тем, насколько сильно подруга не задумывалась о личной безопасности, когда путешествовала одна", - добавляет она.

Следующий её совет касается размещения в отелях. Во-первых, это вход и доступность номера. "Обычно тот, кто пытается причинить вред, идет самым простым путем, который может, и это будет вход через первый этаж, поскольку он наиболее доступен. Я предпочитаю останавливаться в номере, расположенном между третьим и шестым этажами. Это достаточно низко для экстренного доступа - в случае необходимости быстро эвакуироваться вам будет сложно выбраться, если вы находитесь слишком высоко. Но одновременно это достаточно далеко от любых злоумышленников, которые могут войти на первый этаж", - рассказывает эксперт, уверяя, что несколько раз даже просила переселить её, когда ей давали номер на первом этаже.

"Первое, что я делаю, когда оказывают в номере, это запираю комнату и ставлю замок безопасности. Мой муж, Бен, 44 года, дразнит меня по этому поводу. Но хотя маловероятно, что кто-то взломает дверь, реальность такова, что у персонала отеля есть ключ-карта, позволяющая попасть в твою комнату", - заявляет она. Также бывший агент добавляет, что данная привычка у нее осталась "после одной конкретной поездки, в которой она почувствовала себя в опасности", причем поездка "все еще засекреченная".

Также она добавляет, что всегда делится своим маршрутом с семьей, и использует приложение "Тревожная кнопка", которое при нажатии оповещает все контакты для экстренных случаев о ее местонахождении. Ещё один полезный девайс, это "гаджеты" AirTags, с помощью специального приложения позволяющие найти любую вещь, к которой они прикреплены - она уверяет, что кладёт их в любой багаж, а также надевает браслет на ребёнка.

Также бывший агент не советует туристам оставаться в съемном частном жилье, называя это "рискованным". "Я не буду оставаться в таких местах - я считаю их чрезвычайно опасными и рискованными. Вы по сути доверяете кому-то, кого вы не знаете, оставаясь в их доме - но вы никогда не можете точно знать, кто их владелец, какие бы гарантии ни давал сервис".