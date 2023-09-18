Авиакомпания забыла в Египте багаж сотен пассажиров

Авиакомпания AlMasria Universal Airlines оставила в Египте багаж примерно 200 пассажиров, вернувшихся в Москву из Шарм-эш-Шейха. Как передает Day.Az, об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, после того, как самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, они были вынуждены встать в очередь для проверки документов, поскольку на сверку паспортных данных было выделено слишком мало сотрудников.

Те же пассажиры, что прошли контроль, обнаруживали, что их багаж, как и других пассажиров, в аэропорт не прибыл.