https://news.day.az/tourism/1598640.html Авиакомпания забыла в Египте багаж сотен пассажиров
Авиакомпания забыла в Египте багаж сотен пассажиров
Авиакомпания AlMasria Universal Airlines оставила в Египте багаж примерно 200 пассажиров, вернувшихся в Москву из Шарм-эш-Шейха. Как передает Day.Az, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, после того, как самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, они были вынуждены встать в очередь для проверки документов, поскольку на сверку паспортных данных было выделено слишком мало сотрудников.
Те же пассажиры, что прошли контроль, обнаруживали, что их багаж, как и других пассажиров, в аэропорт не прибыл.
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