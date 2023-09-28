На турецком курорте произошло нашествие медуз

Туристы перестали приезжать на один из популярных турецких курортов из-за нашествия медуз. Об этом сообщает газета Turizm Ajansi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, наибольшее скопление гигантских медуз наблюдают отдыхающие района Фоча в провинции Измир. Из-за этого турпоток в районный центр в конце августа и сентябре сократился на 70%. Пляжи в райцентре пустуют, но, как рассказывают очевидцы, в бухтах в четырех-пяти километрах от Фочи можно спокойно заходить в море - там встречаются единичные медузы.

Владелец туристического бизнеса Себахаттин Караджа в беседе с изданием отметил, что понес большие убытки из-за нашествия медуз. По словам мужчины, сезонное скопление стрекающих наблюдается в Фоче каждый год, но в текущем сезоне оно особенно продолжительное. С чем это связано, неизвестно. Мужчина надеется, что причину в скором времени выяснят ученые.