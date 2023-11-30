AZAL предлагает скидки на билеты между Баку и Пекином

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил специальную акцию на рейсы между Баку и Пекином, предоставляя возможность пассажирам приобрести авиабилеты по сниженным тарифам.

В рамках акции стоимость авиабилетов по маршруту Баку-Пекин-Баку начинается от 699 манатов. Авиабилеты на рейсы по направлению Пекин-Баку-Пекин доступны по цене от 455 долларов США.

Скидочные авиабилеты по данным направлениям будут доступны для приобретения с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. Отметим, что с 19 декабря начнут выполняться рейсы между Баку и Пекином дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям.

Это предложение от AZAL предоставляет возможность посетить один из самых захватывающих и интересных городов мира по привлекательным ценам.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и аккредитованных агентствах Azerbaijan Airlines.

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