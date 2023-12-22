https://news.day.az/tourism/1624227.html Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев
Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев
Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лахор-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира (проблемы с сердцем). передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 11:04 по местному времени.
Пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.
Самолет вылетел из Баку в Стамбул в 13:21.
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