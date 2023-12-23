https://news.day.az/tourism/1624502.html Бывшая стюардесса предупредила о скрытой опасности в самолетах
Бывшая стюардесса предупредила о скрытой опасности в самолетах
Бывшая стюардесса с многолетним опытом работы рассказала о скрытой опасности в самолетах - ультрафиолете.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Daily Mail.
По словам экс-бортпроводницы, уровень ультрафиолета в небе очень высок, из-за чего нужно дополнительно защищать свою кожу. Она посоветовала во время полетов пользоваться солнцезащитными и увлажняющими кремами.
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