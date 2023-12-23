Бывшая стюардесса предупредила о скрытой опасности в самолетах

Бывшая стюардесса с многолетним опытом работы рассказала о скрытой опасности в самолетах - ультрафиолете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Daily Mail.

По словам экс-бортпроводницы, уровень ультрафиолета в небе очень высок, из-за чего нужно дополнительно защищать свою кожу. Она посоветовала во время полетов пользоваться солнцезащитными и увлажняющими кремами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!