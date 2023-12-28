Турист попал в больницу из-за упавшей с потолка елки в канун Рождества
Турист из Сингапура попал в больницу после того, как рождественская елка упала ему на голову в торговом центре Куала-Лумпура. Об этом сообщает местное издание Harian Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным источника, 44-летний Джулиус Ли приехал в Малайзию с женой и дочерью, чтобы отметить Рождество. В канун праздника семья гуляла по торговому центру, и на мужчину внезапно упало подвешенное к потолку украшение.
"Это произошло так быстро. Мой ребенок тоже мог пострадать, если бы не был в коляске", - рассказала супруга Ли. Она добавила, что мужчина получил травму головы и его отправили в больницу.
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