В этой стране резко упадут цены на авиабилеты

Приятную новость для туриств, желающих узнать Таиланд за пределами пляжей Пхукета и Паттайи, представило Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT). В 2024 году в Таиланде резко упадут цены на авиабилеты на внутренних маршрутах. Причина тому - начало работы в королевстве новых лицензированных авиакомпаний, у котрых в парке будет целых 60 новых самолётов. А значит конкуренция за внутренние маршруты начнётся крайне острая, что и приведёт к существенному падению цен, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как цитируют сообщения ведомства тайские СМИ, сразу восемь авиакомпаний получили лицензии эксплуатанта непосредственно от министра транспорта Сурии Хуангруангкита. Всего в 2024 году планируется запустить 60 самолетов. В числе авиакомпаний, получивших разрешения - переименованная Ezy Airlines (ранее Landarch Airlines), Pattaya Airways, авиакомпания люкс-перевозок P80 Air, Really Cool Airlines и Siam Seaplane. "Имея колоссальные инвестиции в размере 3,85 миллиарда бат, эти авиационные предприниматели с нетерпением ждут сертификатов эксплуатанта, чтобы начать перевозки туристов", - отметили в тайских СМИ.

В итоге в Таиланде надеются на серьезное снижение цены на авиаперевозки, потому что пока спрос на авиаперелеты превышает предложение, что приводит к росту цен на авиабилеты на 17%, чему также способствует истечение срока действия сниженного акцизного налога на авиационное топливо, который был введен в июле.

В том числе в стране рассчитывают, что рост числа перевозок вызовет интерес и у туристов. В том числе и для россиян - если туристы смогут за приемлемую сумму перемещаться между разными курортами Таиланда и Бангкоком, то вполне вероятно что некоторые захотят за одну поездку посмотреть как можно больше интересных мест в стране, а не просто лежать на пляже Пхукета или Паттайи.

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