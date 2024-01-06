Стюардесса раскрыла метод, для проноса большего количества жидкостей через систему безопасности

Опытная стюардесса поделилась гениальным секретом, позволяющим безопасно переносить больше жидкостей в салон самолёта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, этот удивительный лайфхак требует наличия всего одного дополнительного предмета.

Речь идёт о том, чтобы сначала купить, а потом использовать пакеты для грудного молока. Они понадобятся как упаковки для любых жидкостей. По словам эксперта, из таких ёмкостей жидкость не выльется и их просто пронести через систему безопасности. В своём видео в Tiktok стюардесса продемонстрировала, как заполнять пакет молоком, плотно запечатывать его и даже переворачивать вверх дном для подчеркивания эффективности.

Упаковки из 50 пакетиков для грудного молока доступны в интернет-магазинах. Комментарии под видео были полны восторженных отзывов, с людьми, признавшими гениальность этого совета и выражающими намерение использовать его в своих путешествиях. "Никогда не думал об этом, определенно буду использовать", "Вы только что показали мне и всему новому миру, как надо делать. Мне это понравилось", "Я думаю, вы только что изменили мою жизнь", - отметили пользователи.

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