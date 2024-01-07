В аэропорту Домодедово взорвалась граната

Взрыв произошел в помещении кальянной в Домодедове.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната", - сказал собеседник агентства.

В результате ЧП пострадали три человека.

На месте работают экстренные службы.

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