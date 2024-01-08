13 миллионов человек находятся в опасности

Новый прогноз, связанный с сейсмоугрозой прозвучал для Турции. Ученые заявили об угрозе цунами в Анталии и Мармарисе - и во всей курортной зоне Южного Эгейского моря. Волна может быть высотой свыше 10 метров и под угрозой окажутся не меньше 130 млн человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на GZT, об этом риске заявил Мэтью Блэкетт, старший преподаватель физической географии и природных опасностей в Университете Ковентри, в своей статье, опубликованной в The Conversation. "Даже умеренное землетрясение в Восточном Средиземноморье может спровоцировать цунами, которое может затронуть большую часть из 13 миллионов человек, живущих вдоль побережья Средиземного моря", - уверил он.

При этом "перспективы" цунами на побережье Мраморного моря, которыми угрожают в прогнозах по Стамбулу эксперта пугают меньше. "Если 120-километровый разлом, проходящий через середину Мраморного моря, сразу прорвется, может возникнуть цунами, которое будет угрожать побережьям Мраморного моря. Но поскольку Мраморное море является небольшим внутренним морем, высота волны, которая может возникнуть при цунами, может составлять не более двух метров", - уверяют они.

А вот курортным регионам угрожает большая опасность. Здесь своего британского коллегу поддержали и турецкий сейсмолог профессор Овгюн Ахмет Эрджан."Места, где могут произойти так называемые мигрирующие землетрясения в Турции, - это зона субдукции Южного Эгейского моря. Эта зона субдукции представляет собой дугу, простирающуюся от Далмации до Фетхие. Мы знаем, что при землетрясениях, происходящих в этих зонах, возникают волны высотой 10 метров", - заявил он. Фактически таким образом под угрозой оказывается вся курортная зона.

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