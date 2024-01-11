В Азербайджане предлагается создать туристическую полицию.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член правления Общественного объединения "Ассоциация туристических блоггеров Азербайджана" (ATBA) Мирсамед Джафарли в рамках панельных дискуссий проходящего в Баку Форума субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

"Туристическая полиция - это специализированное подразделение полиции, предназначенное для обеспечения безопасности и поддержки туристов. Они могут помогать в ситуациях, связанных с преступлениями против туристов, предоставлять информацию и советы по безопасности, а также помогать в решении различных проблем, которые могут возникнуть у туристов во время их пребывания в стране. Туристическая полиция уже действует в ряде стран - Малайзии, Таиланде и даже в Узбекистане. Было бы хорошо создать туристическую полицию в Азербайджане", - отметил он.

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