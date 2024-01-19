В ООН ожидают восстановления мирового туризма до допандемийного уровня

Всемирная туристская организация ООН (ВТООН) прогнозирует полное восстановление мирового туризма до уровня, предшествующего пандемии коронавируса, в 2024 году. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, по итогам 2023 года туризм восстановился на 88% до допандемийного показателя. Так, в 2023 году в мире было зарегистрировано 1,3 млрд туристов, отправившихся за рубеж. "Ожидается, что высвобождение остающегося неудовлетворенного спроса, расширение воздушного сообщения и более активное восстановление азиатских рынков и направлений будут способствовать полному восстановлению [сектора] к концу 2024 года", - пояснили в организации.

По ее данным, Средний Восток "возглавил восстановление" в 2023 году, в результате чего число туристов, посетивших регион, на 22% превысило цифру 2019 года. "Европа, самый посещаемый регион в мире, достигла 94% от уровня 2019 года", - добавили в ВТООН. По ее версии, доходы от мирового туризма в прошлом году составили $1,4 трлн. Этот показатель на 93% достиг цифры, предшествующей пандемии. "Общие экспортные доходы от туризма (включая пассажирские перевозки) оцениваются в $1,6 трлн в 2023 году", - уточнили в организации.

Там добавили, что восстановление туризма будет зависеть "от темпов восстановления экономики в Азии и эволюции существующих экономических и геополитических рисков экономического спада". Также в ВТООН отметили, что "развитие конфликта между ХАМАС и Израилем" может оказать влияние на поездки на Ближний Восток и доверие путешественников.

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