Пассажир заметил на крыле самолета отклеивающуюся изоленту и пришел в ужас

Пассажир самолета Boeing 787 выглянул в окно, заметил на крыле отклеивающуюся изоленту и пришел в ужас. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел на рейсе из Манчестера в Гоа. После того как 62-летний британец Дэвид Паркер увидел куски изоленты на воздушном судне, он решил поделиться этим со своей 27-летней невестой Сашей.

"Я был очень удивлен, увидев в середине полета лоскуты клейкой ленты по всему крылу. А потом она начала отслаиваться, и я подумал: "Какого черта?" Я облетел весь мир, но никогда раньше не видел ничего подобного. Я указал на это своей невесте, а она просто сказала: "Лучше бы ты мне этого не показывал"", - рассказал Паркер журналистам.

В компании Boeing заявили, что так называемая "скоростная лента", которую используют для выполнения мелкого ремонта в самолетах, не угрожает безопасности полетов.

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