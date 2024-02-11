Назван первый город, где людям запретят пользоваться мобильниками

Жители небольшого городка во Франции под названием Сен-Порт, который расположен недалеко от Парижа, проголосовали за прекращение использования телефонов в определенных местах города, что немного усложнит жизнь туристам и местным жителям.

Как передлает Day.Az со ссылкой на Турпром, из более чем 2000 жителей города только 272 проголосовали на референдуме, при этом 146 голосов против 126 были отданы за запрет использования гаджетов в общественных местах.

Теперь в городе можно увидеть вывешенные плакаты с надписью: "Сообщество без экранов, давайте защитим наших детей!"

Результаты референдума привели к созданию в городе "хартии без экранов", при этом молодежи, которая была в центре внимания голосования, теперь будут предложены альтернативные виды деятельности. Так, мэр Венсан Поль-Пети пообещал построить спортивный центр и кинотеатр для детей и подростков, чтобы они были заняты и активны, что особенно важно, вдали от экранов.

Новый указ, который мэр объявит в ближайшие дни, запретит использование телефонов и других устройств перед школами, в магазинах, при ходьбе по улице или в скоплении людей на крупных мероприятиях.

Несмотря на голосование и вводимые в действие новые меры, реальных санкций за пользование телефоном в городе не будет.

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