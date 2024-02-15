В Азербайджане будет разработана госпрограмма по упрощению формальностей при воздушных перевозках

В Азербайджане будет разработана государственная программа по упрощению формальностей при воздушных перевозках.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о применении закона "Об авиации".

Кабинет министров Азербайджана должен подготовить и в шестимесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по государственной программе упрощения формальностей при воздушных перевозках.