https://news.day.az/tourism/1637557.html В Азербайджане будет разработана госпрограмма по упрощению формальностей при воздушных перевозках
В Азербайджане будет разработана госпрограмма по упрощению формальностей при воздушных перевозках
В Азербайджане будет разработана государственная программа по упрощению формальностей при воздушных перевозках.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о применении закона "Об авиации".
Кабинет министров Азербайджана должен подготовить и в шестимесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по государственной программе упрощения формальностей при воздушных перевозках.
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