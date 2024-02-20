https://news.day.az/tourism/1638973.html Пассажиры пережили ужас на борту самолета - ВИДЕО
Пассажиры пережили ужас на борту самолета - ВИДЕО
Пассажирский самолет экстренно сел в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк.
Как передает Day.Az, видеокадры инцидента были распространены рядом телеграм-каналов.
После взрыва началось задымление в салоне, пострадавших нет.
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