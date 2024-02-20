Пассажиры пережили ужас на борту самолета

Пассажирский самолет экстренно сел в Гонконге после того, как у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк.

Как передает Day.Az, видеокадры инцидента были распространены рядом телеграм-каналов.

После взрыва началось задымление в салоне, пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!