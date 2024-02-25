Туристам посоветовали обязательно класть ботинок в сейф номера отеля

Опытная стюардесса Эстер, работающая в голландской авиакомпании KLM, поделилась несколькими полезными советами для туристов на форуме Reddit. Ее первым советом было оставлять одну туфлю на каблуке или ботинок в сейфе гостиничного номера, чтобы не забыть свои ценные вещи при выезде, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Как рассказала стюардесса, она всегда кладет туфлю на каблуке в сейф, поскольку они ей необходимы для работы. Однако, туристы, берущие с собой несколько пар обуви, могут положить в сейф любую вещь, без которой они не покинули бы номер, например, куртку или пальто.

Туристы восторженно приветствовали этот оригинальный совет и выразили намерение использовать его во время пребывания в отелях. Один из пользователей даже отметил находчивость этой сотрудницы авиакомпании.

Второй совет стюардессы был связан с гостиничными шторами. Она отметила, что в некоторых номерах шторы не закрываются, и ранним утром в комнату проникает яркий свет. Чтобы исправить эту ситуацию, стюардесса рекомендовала использовать вешалку для одежды с зажимами, чтобы зафиксировать шторы ночью. Этот простой лайфхак был оценен путешественниками как действительно умный и полезный.

Еще одна рекомендация стюардессы состояла в том, чтобы использовать шапочку для душа вместо бахил. Она подсказала, что это удобный способ защитить одежду от грязи обуви при упаковке вещей в чемодан, особенно если нет пластиковых пакетов. Кроме того, шапочку для душа можно использовать в качестве чехла для пульта дистанционного управления, чтобы избежать его загрязнения.

Стюардесса также предложила использовать собственный USB-кабель для зарядки устройств от телевизора в случае отсутствия подходящей штепсельной вилки. Она также отметила, что можно использовать любую другую карту вместо ключа от номера для включения электричества.

Ее коллега, стюард из одной британской авиакомпании Мигель Муньос, рассказал о своих любимых гостиничных лайфхаках. Он всегда берет с собой соль, перец, собственный набор приборов, кофейные пакетики и кружку, поскольку некоторые отели не предоставляют эти предметы. Он также рекомендовал использовать упаковочные мешки для разделения одежды на дни и экономии места в чемодане.

Вот такими простыми, но полезными советами поделилась опытная стюардесса и ее коллега, помогая туристам сделать их пребывание в отелях более комфортным и удобным.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!