https://news.day.az/tourism/1640062.html Азербайджан вошел в ТОП-5 стран въездного туризма в Россию
Азербайджан вошел в ТОП-5 стран въездного туризма в Россию
Эксперты назвали самые популярные города России для путешествий на февральские праздники. Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными городами для авиапутешествий на праздники в феврале 2024 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на исследование сервиса путешествий Tutu.ru, в топ-10 самых популярных направлений авиаперелетов также входят Минеральные Воды, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Самара.
При этом среди зарубежных направлений традиционно лидируют полеты в дружественные страны: в Азербайджан, Узбекистан, Турцию и Таджикистан.
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