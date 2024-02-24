Азербайджан вошел в ТОП-5 стран въездного туризма в Россию

Эксперты назвали самые популярные города России для путешествий на февральские праздники. Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными городами для авиапутешествий на праздники в феврале 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на исследование сервиса путешествий Tutu.ru, в топ-10 самых популярных направлений авиаперелетов также входят Минеральные Воды, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Самара.

При этом среди зарубежных направлений традиционно лидируют полеты в дружественные страны: в Азербайджан, Узбекистан, Турцию и Таджикистан.

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