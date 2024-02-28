Рейс Баку-Стамбул продолжил полет после экстренной посадки в Анкаре
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J2 8103 по маршруту Баку-Стамбул, вылетел в 11:56 по бакинскому времени из Анкары в аэропорт Сабиха Гекчен, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
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11:40
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8103 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в международном аэропорту в Анкаре из-за неблагоприятной погоды в пункте назначения, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
Самолет приземлился в аэропорту в Анкаре в 10:39 по местному времени.
Сразу после улучшения погодных условий в районе аэропорта Сабиха Гекчен самолет вылетит в Стамбул.
При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected].
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